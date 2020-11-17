New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

New York Times'ın haberine göre seçimi kaybettikten sonra Beyaz Saray'da son günlerini yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz'daki en büyük nükleer tesisine bir saldırı düzenlemek istedi. Ancak böylesi bir eylemin risklerine karşı danışmanları tarafından uyarılan Trump, saldırıdan vazgeçti.

New York Times gazetesi, başkanlık seçimlerini Demokrat Aday Joe Biden'a karşı kaybeden mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta, İran'ın Natanz'daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenlenmesi için seçenekleri istediğini öne sürdü.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Trump'a böyle bir eylemin daha geniş bir çatışmaya yol açabileceğini söylediği belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi: "Bir dizi kıdemli danışman, Başkanı böylesi askeri bir adımı atmaktan vazgeçirdi."

"TOPLANTIYI TERK ETTİ"

Haberde ayrıca, askeri harekatın getireceği riskler anlatıldıktan sonra, 'Trump'ın füze saldırısının masadan kalktığını bildiği için toplantıyı terk ettiği' da belirtildi.

Bu görüşmenin, uluslararası müfettişlerin İran'a sunulan zenginleştirilmiş uranyum miktarında önemli bir artış olduğunu söylemesinin ardından gerçekleştiği ifade edildi.

Ancak görüşmeyle ilgili bilgi sahibi bir yetkili, Trump'ın, İran'ın diğer varlıklarına ve müttefiklerine karşı hala harekete geçebileceğini söyledi.

Beyaz Saray ise bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), geçen hafta Tahran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin çok üstünde olduğunu, uranyum zenginleştirme limitini de aşmaya devam ettiğini açıklamıştı.