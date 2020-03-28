New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
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New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı

New York'taki bir hastanede görev yapan doktor, şehirde koronavirüse karşı nasıl yetersiz kalındığını ortaya seren görüntüler paylaştı. Doktorun paylaşımlarında; hastane kapasitesinin yetersizliği, malzeme ve cihaz sıkıntısının çekildiği görülüyor.

28.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:28
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı

100 binden fazla insanın koronavirüse yakalandığı ABD, virüsün çıkış noktası olan Çin'i geçerken, New York şehrinden koronavirüsle ilgili acı görüntüler ortaya çıktı. Şehirdeki bir hastanenin acil servisinden olduğu iddia edilen görüntülerde, onlarca virüs vakasının bulunduğu kalabalık bir acil servis yer alıyor. Videoyu çeken doktor konuşmalarında; malzeme sıkıntısı çektiklerinden, hastane kapasitesinin vakalara yetersiz kalmasından ve virüsle mücadelede geç kalmış olduklarından bahsediyor.

''ÖNLEM ALMAKTA GEÇ KALDIK''

New York'taki bir hastanede görev yapan Doktor Colleen Smith, hastane kapasitesinin artık vakalara yetişemediğini belirterek, "Videoda gördüğünüz her hasta koronavirüs sebebiyle burada. Durumun en sinir bozan kısmı ise koronavirüsle mücadeleye geç kalmış olmamız. Hepimiz bugünlerin geleceğini, bunun olacağını biliyorduk." dedi.

New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı

CESETLER, DONDURUCULU KAMYONETE KONULUYOR

Hastanedenin farklı noktalarından görüntü kaydeden doktor, koronavirüsten hayatını kaybedenler için yerlerinin kalmadığını ve cesetleri muhafaza etmek için donduruculu kamtonet getirmek zorunda kaldıkları açıklıyor.

''HASTA KAYBETMEZSEK, SOLUNUM CİHAZI YETMEYECEK''

Koronavirüs vakaları için yeterli miktarda solunum cihazlarının olmadığının altını çizen Dr. Smith, ''Şimdi beş tane solunum cihazımız var. Yarına kaybedilen hasta olmazsa eğer önümüzdeki günlerde başka cihazlara ihtiyaç duyacağız.'' sözlerine yer verdi.

New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı

''HASTAYA BAKACAK YETERLİ MALZEMEM YOK''

ABD yönetiminin koronavirüsle mücadelesini eleştiren doktor, gidişatın yetkililerin dediği gibi hiç de iyiye gitmediğini belirtti. Hastalarını tedavi etmek için yeterli tıbbi malzemesinin bulunmadığını söyleyen Smith, ''Üstelik burası Amerika... Bir de dünyanın en iyi ülkesi olduğumuz söylenir.'' ifadelerini kullandı.

''ZAMAN GEÇTİKÇE AĞIR HASTALAR GELİYOR''

Genel olarak hastaneye başvuran koronavis vakaları hakkında da bilgiler veren Smith, genç gruptaki hastaların genellikle sigara gibi alışkanlıkları olmayan insanlardan olduğunu söyledi. Gün geçtikçe ağır hastaların geldiğini hatırlatan doktor, en çok da virüsü bu kadar ağır geçireceğini düşünmediği 30-50 yaş arasındaki vakalara şaşırıyor.

New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı

Haberin Videosu:

ABD New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı

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Haber Yorumları (1)
VURDUM DUYMAZ SORUMSUZ GENÇLER: ABD gençlerini haberlerde gördük coronoyı hiç önemsemeyip dalga geçiyor partiler veriyorlardı bu partiler sayesinde de yayılmamış olması mümkün değil şimdi ceremesini çekecekler gibi görünüyor
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