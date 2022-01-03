New York'ta Ortodoks Yahudileri ve İsrail yanlısı iki grup karşıt protestolar düzenledi - Haberler
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New York'ta Ortodoks Yahudileri ve İsrail yanlısı iki grup karşıt protestolar düzenledi

New York'ta Ortodoks Yahudileri ve İsrail yanlısı iki grup karşıt protestolar düzenledi
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin New York şehrinde, Ortodoks Yahudileri ve İsrail yanlısı iki grup, karşıt protesto gösterileri düzenledi.

NEW ABD'nin New York şehrinde, Ortodoks Yahudileri ve İsrail yanlısı iki grup, karşıt protesto gösterileri düzenledi.

Brooklyn'de toplanan Ortodoks Yahudileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını ve İsrail ordusunu eleştiren sloganlar attı.

Ortodoks Yahudilerine, bir grup Filistinli gösterici de eşlik etti ve Filistin'e dayanışma mesajı gönderdi.

Ortodoks Yahudileri, "İsrail'in mevcut politikalarının ve siyonizmin, Yahudi karşıtlığını artırdığını" savundu.

İsrail yanlısı göstericiler ise karşıt bir protestoyla İsrail ordusunu savunan sloganlar attı.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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