New York Oyun Ödülleri Kazananları Açıklandı

New York Oyun Ödülleri kazananları belli oldu, 11. defa düzenlenen oyun ödüllerinde büyük ödülün sahibi Psychonauts 2 oldu.

New York Oyun Ödülleri Kazananları belli oldu! 11. New York Oyun Ödülleri'nde en başarılı aday Psychonauts oldu, Yılın Oyunu ve En İyi Dünya ödüllerini alarak Resident Evil: Village, Far Cry 6 ve Halo Infinite gibi oyunları sollamayı başardı. Life is Strange: True Colors En İyi Senaryo ödülünü kucaklarken, En İyi Müzik ödülü yılın en başarılı indie oyunlarından Sable'a gitti.

New York Oyun Ödülleri Kazananları

Dilerseniz önce ödüllerin canlı kaydına ardından da tüm ödül kazananlara birlikte göz atalım.

Big Apple Ödülü (Yılın Oyunu)

Psychonauts 2 - Kazanan

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

Dorfromantik

Halo Infinite

Life Is Strange: True Colors

Metroid Dread

Resident Evil: Village

Off Broadway Ödülü (En İyi Bağımsız Oyun)

Sable - Kazanan

Before I forget

Chicory: A Colorful Tale

Death's Door

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

Genesis Noir

Little Nightmares 2

Wildermyth

Herman Melville Ödülü (En İyi Senaryo)

Life Is Strange: True Colors - Kazanan

Chicken Police – Paint It Red

Marvel's Guardians of the Galaxy

Persona 5 Strikers

Psychonauts 2

Resident Evil: Village

Strangeland

Statue of Liberty Ödülü (En İyi Dünya)

Psychonauts 2 - Kazanan

Chicory: A Colorful Tale

Chicken Police – Paint it Red

Exo One

Far Cry 6

Monster Hunter Rise

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil: Village

Tin Pan Ödülü (En İyi Müzik)

Sable - Kazanan

Chicory: A Colorful Tale

Everhood

Far Cry 6 – Pedro Bromfman

Genesis Noir

Life Is Strange: True Colors

NBA 2K 22

Great White Way Ödülü (En İyi Performans)

Maggie Robertson, Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) - Kazanan

Erika Mori, Alex Chen (Life Is Strange: True Colors)

Giancarlo Esposito (Far Cry 6)

Michael Mando, Vass Montengro (Far Cry 6: Vaas - Insanity)

Ozioma Akagha, Julianna Blake (Deathloop)

Sera- Lys McArthur, Thunderbird (Rainbow Six Siege: North Star)

Coney Island Dreamland Ödülü (En iyi AR/ VR Oyunu )

Resident Evil 4 VR - Kazanan

Floor Plan 2

Mare – Quest

Ragnarock

Star Wars Pinball VR

Traffic Jams

Central Park Children's Zoo Ödülü (En İyi Çocuk Oyunu)

Ratchet & Clank: Rift Apart - Kazanan

Bowser's Fury from Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Chicory: A Colorful Tale

Death's Door

Kena: Bridge of Spirits

Miitopia

A-Train Ödülü (En İyi Mobil Oyun)

NieR Re[in]carnation - Kazanan

Fantasian

Crash on the Run

Marvel Future Revolution

Pikmin Bloom

Queen Rock Tour

Zombie Rollerz: Pinball Heroes

Freedom Tower Ödülü (En İyi Yeniden Yapım)

Resident Evil 4 VR - Kazanan

The Great Ace Attorney Chronicles

Mass Effect Legendary Edition

Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl

Shadow Man Remastered

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Captain Ödülü (En İyi Espor Takımı)

Natus Vincere a.k.a. Na'Vi (Counter-Strike: Global Offensive) - Kazanan

Atlanta FaZe Clan (Call of Duty League)

EDward Gaming (League of Legends)

Team Spirit (Dota 2)

Joltin' Joe Ödülü (En iyi Espor Oyuncusu)

Genki "Gen" Kumisaka (Donuts USG) - Kazanan

Chris "Simp" Lehr (Call of Duty, Atlanta FaZe)

Lee "Scout" Ye-chan (League of Legends, EDward Gaming)

Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Counter-Strike: Global Offensive, Natus Vincere)

Tyson "TenZ" Ngo (Valorant, Sentinels)

Xin "Leave" Huang (Overwatch League, Chengdu Hunters)

Knickerbocker Ödülü (En İyi Oyun Haberciliği)

Rebekah Valentine – Araştırmacı Gazeteci - Kazanan

People Make Games – Video habercilik

Megan Farokhmanesh – Araştırmacı Gazetici

Zoya Street – Makale

Renata Price – İnceleme

Kirsten Grind, Ben Fritz ve Sarah E. Needleman – Activision/Kotick soruşturması

Gelecek ödülleri New York Oyun Ödülleri resmi Twitter sayfasından takip edebilirsiniz.

