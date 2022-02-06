New York Oyun Ödülleri Kazananları Açıklandı
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New York Oyun Ödülleri kazananları belli oldu, 11. defa düzenlenen oyun ödüllerinde büyük ödülün sahibi Psychonauts 2 oldu.
New York Oyun Ödülleri kazananları belli oldu, 11. defa düzenlenen oyun ödüllerinde büyük ödülün sahibi Psychonauts 2 oldu.
New York Oyun Ödülleri Kazananları belli oldu! 11. New York Oyun Ödülleri'nde en başarılı aday Psychonauts oldu, Yılın Oyunu ve En İyi Dünya ödüllerini alarak Resident Evil: Village, Far Cry 6 ve Halo Infinite gibi oyunları sollamayı başardı. Life is Strange: True Colors En İyi Senaryo ödülünü kucaklarken, En İyi Müzik ödülü yılın en başarılı indie oyunlarından Sable'a gitti.
New York Oyun Ödülleri Kazananları
Dilerseniz önce ödüllerin canlı kaydına ardından da tüm ödül kazananlara birlikte göz atalım.
Popüler Kelime Oyunu Wordle, New York Times Tarafından Satın Alındı
Big Apple Ödülü (Yılın Oyunu)
Psychonauts 2 - Kazanan
Chicory: A Colorful Tale
Deathloop
Dorfromantik
Halo Infinite
Life Is Strange: True Colors
Metroid Dread
Resident Evil: Village
Off Broadway Ödülü (En İyi Bağımsız Oyun)
Sable - Kazanan
Before I forget
Chicory: A Colorful Tale
Death's Door
ENDER LILIES: Quietus of the Knights
Genesis Noir
Little Nightmares 2
Wildermyth
Herman Melville Ödülü (En İyi Senaryo)
Life Is Strange: True Colors - Kazanan
Chicken Police – Paint It Red
Marvel's Guardians of the Galaxy
Persona 5 Strikers
Psychonauts 2
Resident Evil: Village
Strangeland
Statue of Liberty Ödülü (En İyi Dünya)
Psychonauts 2 - Kazanan
Chicory: A Colorful Tale
Chicken Police – Paint it Red
Exo One
Far Cry 6
Monster Hunter Rise
Ratchet & Clank: Rift Apart
Resident Evil: Village
Tin Pan Ödülü (En İyi Müzik)
Sable - Kazanan
Chicory: A Colorful Tale
Everhood
Far Cry 6 – Pedro Bromfman
Genesis Noir
Life Is Strange: True Colors
NBA 2K 22
Great White Way Ödülü (En İyi Performans)
Maggie Robertson, Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) - Kazanan
Erika Mori, Alex Chen (Life Is Strange: True Colors)
Giancarlo Esposito (Far Cry 6)
Michael Mando, Vass Montengro (Far Cry 6: Vaas - Insanity)
Ozioma Akagha, Julianna Blake (Deathloop)
Sera- Lys McArthur, Thunderbird (Rainbow Six Siege: North Star)
Coney Island Dreamland Ödülü (En iyi AR/ VR Oyunu )
Resident Evil 4 VR - Kazanan
Floor Plan 2
Mare – Quest
Ragnarock
Star Wars Pinball VR
Traffic Jams
Central Park Children's Zoo Ödülü (En İyi Çocuk Oyunu)
Ratchet & Clank: Rift Apart - Kazanan
Bowser's Fury from Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Chicory: A Colorful Tale
Death's Door
Kena: Bridge of Spirits
Miitopia
A-Train Ödülü (En İyi Mobil Oyun)
NieR Re[in]carnation - Kazanan
Fantasian
Crash on the Run
Marvel Future Revolution
Pikmin Bloom
Queen Rock Tour
Zombie Rollerz: Pinball Heroes
Freedom Tower Ödülü (En İyi Yeniden Yapım)
Resident Evil 4 VR - Kazanan
The Great Ace Attorney Chronicles
Mass Effect Legendary Edition
Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl
Shadow Man Remastered
Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Captain Ödülü (En İyi Espor Takımı)
Natus Vincere a.k.a. Na'Vi (Counter-Strike: Global Offensive) - Kazanan
Atlanta FaZe Clan (Call of Duty League)
EDward Gaming (League of Legends)
Team Spirit (Dota 2)
Joltin' Joe Ödülü (En iyi Espor Oyuncusu)
Genki "Gen" Kumisaka (Donuts USG) - Kazanan
Chris "Simp" Lehr (Call of Duty, Atlanta FaZe)
Lee "Scout" Ye-chan (League of Legends, EDward Gaming)
Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Counter-Strike: Global Offensive, Natus Vincere)
Tyson "TenZ" Ngo (Valorant, Sentinels)
Xin "Leave" Huang (Overwatch League, Chengdu Hunters)
Knickerbocker Ödülü (En İyi Oyun Haberciliği)
Rebekah Valentine – Araştırmacı Gazeteci - Kazanan
People Make Games – Video habercilik
Megan Farokhmanesh – Araştırmacı Gazetici
Zoya Street – Makale
Renata Price – İnceleme
Kirsten Grind, Ben Fritz ve Sarah E. Needleman – Activision/Kotick soruşturması
Gelecek ödülleri New York Oyun Ödülleri resmi Twitter sayfasından takip edebilirsiniz.