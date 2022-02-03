New York Game Awards 2022 ödüllerinin kazananları açıklandı
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Online olarak gerçekleşen 11. New York Game Awards 2022'de 14 kategoride ödül sahiplerini buldu. Yılın En İyi Oyunu Ödülü Psychonauts 2'ye gitti.
New York Game Awards 2022'de verilen ödüller, geçtiğimiz sene boyunca oyunların, oyuncuların, esporcuların ve gazetecilerin en iyilerini ödüllendirmek için hazırlandı. Ödül törenine Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Entertainment Software Association CEO'su Stanley Pierre-Louis ve Double Fine'ın kurucusu Tim Schafer gibi oyun sektörünün temsilcilerinden tebrik mesajları geldi.
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NEW YORK GAME AWARDS 2022 ÖDÜLLERİ
- Yılın En İyi Oyunu Büyük Elma Ödülü: Psychonauts 2
- Off Broadway En İyi Indie Oyunu Ödülü : Sable
- Herman Melville Bir Oyunda En İyi Yazma Ödülü: Life Is Strange: True Colors
- En İyi Dünya Özgürlük Anıtı Ödülü: Psychonauts 2
- Bir Oyunda En İyi Müzik Teneke Pan Alley Ödülü: Sable
- Bir Oyunda En İyi Oyunculuk Büyük Beyaz Yol Ödülü: Maggie Robertson - Lady Dimitrescu – Resident Evil Village
- Coney Island Dreamland En İyi AR/VR Oyunu Ödülü: Resident Evil 4 VR
- Central Park Çocuk Hayvanat Bahçesi En İyi Çocuk Oyunu Ödülü: Ratchet &Clank: Rift Apart
- En İyi Mobil Oyun A-Train Ödülü : NieR Re[in]carnation
- En İyi Yeniden Yapım için Freedom Tower Ödülü: Resident Evil 4 VR
- En İyi Espor Takımı Kaptan Ödülü: Natus Vincere (Counter-Strike: Global Offensive)
- Joltin' Joe Yılın En İyi Espor Oyuncusu Ödülü : Genki "Gen" Kumisaka (Donuts USG için Tekken 7)
- Knickerbocker En İyi Oyun Gazeteciliği Ödülü: Rebekah Valentine – Araştırmacı raporlama
- Andrew Yoon Efsane Ödülü Sahibi : Tim Schafer