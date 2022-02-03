New York Game Awards 2022 ödüllerinin kazananları açıklandı

New York Game Awards 2022'de verilen ödüller, geçtiğimiz sene boyunca oyunların, oyuncuların, esporcuların ve gazetecilerin en iyilerini ödüllendirmek için hazırlandı. Ödül törenine Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Entertainment Software Association CEO'su Stanley Pierre-Louis ve Double Fine'ın kurucusu Tim Schafer gibi oyun sektörünün temsilcilerinden tebrik mesajları geldi.

NEW YORK GAME AWARDS 2022 ÖDÜLLERİ