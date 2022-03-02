NEW JERSEY - Harley-Davidson, Rusya'ya yapılacak olan tüm sevkiyatların askıya alındığını duyurdu - Haberler

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NEW JERSEY - Harley-Davidson, Rusya'ya yapılacak olan tüm sevkiyatların askıya alındığını duyurdu

AA, Tayfun Coşkun - Güncel
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Harley-Davidson mağazası Harley-Davidson motosikletleri NEW JERSEY - Harley-Davidson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, Rusya'ya yapılacak olan tüm sevkiyatların askıya alındığını duyurdu.

Harley-Davidson mağazası

Harley-Davidson motosikletleri

NEW JERSEY - Harley-Davidson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, Rusya'ya yapılacak olan tüm sevkiyatların askıya alındığını duyurdu.

NEW JERSEY - Harley-Davidson, Rusya'ya yapılacak olan tüm sevkiyatların askıya alındığını duyurdu

NEW JERSEY - Harley-Davidson, Rusya'ya yapılacak olan tüm sevkiyatların askıya alındığını duyurdu

NEW JERSEY - Harley-Davidson, Rusya'ya yapılacak olan tüm sevkiyatların askıya alındığını duyurdu

AA / Tayfun Coşkun - Güncel

Harley Davidson, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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