NEW JERSEY - ABD'de indirimli satış kuyruğu havadan görüntülendi
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'de yaşayanların bütün yıl sabırsızlıkla beklediği Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma gününe denk gelen ve tüm ülkeye yayılan indirimli satışlar dolayısıyla mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
ABD'de yaşayanların bütün yıl sabırsızlıkla beklediği Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma gününe denk gelen ve tüm ülkeye yayılan indirimli satışlar dolayısıyla mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.