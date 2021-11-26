NEW JERSEY - ABD'de indirimli satış kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler
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NEW JERSEY - ABD'de indirimli satış kuyruğu havadan görüntülendi

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'de yaşayanların bütün yıl sabırsızlıkla beklediği Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma gününe denk gelen ve tüm ülkeye yayılan indirimli satışlar dolayısıyla mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

ABD'de yaşayanların bütün yıl sabırsızlıkla beklediği Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma gününe denk gelen ve tüm ülkeye yayılan indirimli satışlar dolayısıyla mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

NEW JERSEY - ABD'de indirimli satış kuyruğu havadan görüntülendi

NEW JERSEY - ABD'de indirimli satış kuyruğu havadan görüntülendi

NEW JERSEY - ABD'de indirimli satış kuyruğu havadan görüntülendi

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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