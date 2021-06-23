Nevzat Çelik kimdir? Nevzat Çelik hayatı ve biyografisi

İlk şiiri 1982 yılında, cezaevinde iken yayınlanan Nevzat Çelik 1984 yılında "Şafak Türküsü" adlı şiir kitabını yayınladı. Üst üste yeni baskıları yapılan Şafak Türküsü, şairin edebiyat çevrelerinde tanınmasını sağlarken ona şiir dalında Akademi Kitabevi Başarı Ödülü'nü de kazandırdı. Peki, Nevzat Çelik kimdir? Nevzat Çelik hayatı ve biyografisi

12 Eylül dönemine damga vuran Şafak Türküsü'nün şairi Nevzat Çelik hayatı ve biyografisi hakkında detaylar...

NEVZAT ÇELİK KİMDİR?

1960'ta Boyabat'ta doğan Nevzat Çelik, 1965'te ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Mart 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Grafik bölümü birinci sınıfta okurken tutuklandı. Dev-Sol davasından idam istemiyle yargılandı.

1984'te Şafak Türküsü adlı şiir dosyası Akademi Kitabevi Şiir Ödülü birincilik ödülünü alarak kitaplaştı. 1985 yılında İTÜ İşletme Fakültesi Öğrenci Derneği tarafından ülke çapında yapılan şiir yarışmasına bir şiiri ile katıldı ve bu yarışma 1986 yılında sonuçlandı, Çelik'in şiiri yarışmaya katılan 1350 kadar şiir arasından ilk ona girdi ama birinci olamadı. 1987'de Müebbet Türküsü adlı şiir kitabı Poetry International ve Hasan Hüseyin Şiir Ödülünü aldı. Daha sonra hiçbir yarışmaya katılmadı.

4 Aralık 1987'de Metris Cezaevi'nden tahliye oldu. 1990'da iki şiir kitabı daha çıkardı; Suda Seken Hayat ve Yağmur Yağmasaydı. 1998 Ekim ayında Sevgili Yoldaş Kurbağalar adlı şiir kitabı, 2005 Nisan'ında ise ilk romanı Bağışlanmış Hüzün yayımlandı.

Yaşamını Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sürdürüyor.

Şiiri

Şafak Türküsü'ndeki en güzel şiirlerinden birini ("Elma") Hasan Hüseyin Korkmazgil'e adamış olmasına rağmen, ilk iki kitabıyla daha çok Ahmed Arif ve Nâzım Hikmet şiirinin etki alanlarında görünüyor, zekice buluşları ve uyak bulmadaki özgün becerisiyle dikkat çekiyor, kuşağından en çok Ahmet Erhan'la ortak tema ve söyleyiş alanlarını paylaşıyordu. Bu ilk kitabının olağanüstü başarısına karşın uzunca bir süre yeni ürün vermedi ya da çalışmalarını yayınlamadı.

1990 başlarında yayınladığı kitaplarıyla, kendisini yinelemediği, yeni şiir alanlarına açıldığı, şiirini ses ve tema özellikleri bakımından genişletip zenginleştirdiği görüldü. Bu dönem şiirlerinde Attilâ İlhan etkileri görülüyordu.

Sevgili Yoldaş Kurbağalar ise şiirini her anlamda yenileyip geliştirmeyi başarmış bir şairin olgunluk dönemi ürünleri sayılabilir. Bu kitabındaki şiirlerin İkinci Yeni şiirinin olumlu özelliklerini de özümsediği görülüyor. Bu özellikleriyle Nevzat Çelik sadece kendi kuşağının değil günümüz Türk şiirinin en dikkate değer şairleri arasındadır.

Eserleri

Şiir

Şafak Türküsü (1984)

Müebbet Türküsü (1987)

Yağmur Yağmasaydı (1990)

Sevgili Yoldaş Kurbağalar (1998)

Suda Seken Hayat (1990)

Roman

Bağışlanmış Hüzün (2005)

Öykü

Sen Giderken (2006)

"Sen Giderken" 2011 yılında "Leke" adıyla yeniden yayınlanmıştır.

Kaynak: Antoloji.com - Nevzat Çelik