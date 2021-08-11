NEVÜ Rektörü Aktekin'den öğrencilere aşı çağrısı
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NEVÜ Rektörü Aktekin'den öğrencilere aşı çağrısı

NEVÜ Rektörü Aktekin'den öğrencilere aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni eğitim-öğretim yılının yüz yüze yapılabilmesi için öğrencilere aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni eğitim-öğretim yılının yüz yüze yapılabilmesi için öğrencilere aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim dönemini sağlıklı şekilde sürdürebilmek amacıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkat çekildi.

Üniversite bünyesindeki tüm fakülte ve yüksek okullar ile yerleşkedeki birimlerde öğrencileri karşılamak için titizlikle çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Aktekin, "Sevgili öğrencilerimiz, bildiğiniz üzere geçtiğimiz 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemimizi dünya ölçekli yaşadığımız salgın nedeniyle sizlerden uzak sessiz bir kampüste, sizlerin de üniversitemizden ve arkadaşlarınızdan uzak geçirmek zorunda kaldığı uzaktan eğitim ile tamamladık. Yaşamımızın her alanın da olduğu gibi yeni eğitim–öğretim yılımızın da normale dönmesi, bizlerin sizlere ve sizlerin de eğitim yuvanız olan üniversitenize biran önce kavuşmanız için Kovid-19 aşısını yaptırarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına destek vermeniz son derece önemli." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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