Nevşehir'de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı
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Nevşehir'de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı

İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN - Haberler | Güncel

- Nevşehir'de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı Yağan karı tartamayan şemsiye kırıldı Nevşehir şehir merkezinde cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı aralıklarla etkili olmayı sürdürüyor.

- Nevşehir'de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı

Yağan karı tartamayan şemsiye kırıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir şehir merkezinde cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı aralıklarla etkili olmayı sürdürüyor. Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışını tartamayan bir iş yerine ait şemsiyenin kırılma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Nevşehir'de Cuma gecesi başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sonrasında kent merkezinde yüksek kesimlerde 50 cm'ye ulaşırken kent merkezinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan şemsiye yağan kar yağışını tartmaması sonrasında kırıldı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Nevşehir'de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı
Nevşehir'de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı
Nevşehir'de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı
Nevşehir'de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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