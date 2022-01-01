Nevşehir'de yeni yılın ilk kazasında 2 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de meydana gelen yeni yılın ilk kazasında 2 kişi yaralandı. Nevşehir Yavuz Sultan Selim Han Köprülü kavşağında gece 00.30 sıralarında meydana gelen kazada 38 plakalı araç virajı alamayarak karşı şeride geçerek devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı - NEVŞEHİR