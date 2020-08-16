Nevşehir'de toplu halde taziye yasaklandı
Nevşehir Valiliği tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında taziyelerin toplu halde yapılmaması kararı alındı.
16.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:22
Nevşehir Valiliği tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında taziyelerin toplu halde yapılmaması kararı alındı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Acılarımızı paylaşarak azalttığımız taziye evleri maalesef covid-19 salgının yayılmasında en büyük pay sahibi. Başka kayıplar ve acılar yaşamamak için covid-19 salgını tedbirleri kapsamında taziyelerin toplu halde yapılmaması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA