Nevşehir'de tırla çarpışan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar ve tipi nedeniyle buzlanan yolda tır ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Derinkuyu- Nevşehir Karayolu Güvercinlik Kavşağı'nda, B.A, idaresindeki 01 ABM 16 plakalı minibüs, aynı güzergahta seyir halinde olan bir tır ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüstekilerden, Kübra A (27), C.A (58), C.Y.A (8), H.S.A (7), M.A (2) ve Z.M.A (1) yaralandı.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kübra A, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsü B.A, kazaya sebep olan tırın olay yerinden uzaklaştığını belirterek, "Ben önde giderken, az ilerimdeki tır birden önüme kırdı.Tıra çarptım, aracım döndü. Bu sırada tekrar çarpıştık ve tır durmadan yoluna devam edip gitti." diye konuştu.

Polis, kazanın taraflarından olan tır ve sürücüsünün kimliğini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.