Nevşehir'de Kovid-19 kapsamında 142 bin doz aşı uygulandı
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Nevşehir'de Kovid-19 kapsamında 142 bin doz aşı uygulandı

Nevşehir'de Kovid-19 kapsamında 142 bin doz aşı uygulandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Sağlık

Nevşehir Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, kentte 142 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığını, hayatın normale dönebilmesi için aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Nevşehir Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, kentte 142 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığını, hayatın normale dönebilmesi için aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Ünlübay, Sağlık İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki basın toplantısında, aşı uygulaması kapsamında il genelinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

İl genelinde, 84 bin birinci, 57 bin de ikinci doz olmak üzere toplamda yaklaşık 142 bin doz aşı uygulaması yapıldığını belirten Ünlübay, salgın sürecini geride bırakabilmek amacıyla gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların aşı randevularına sadık kalması gerektiğini vurgulayan Ünlübay, randevu aldığı halde aşı birimlerine gelmeyen vatandaşların aşı zayiatına neden olabildiğini aktardı.

Vatandaşların aşının yan etkisi olduğu yönündeki dedikodulara itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Ünlübay, şöyle konuştu:

"Aşılama programına halkımız ne kadar büyük oranda destek verirse pandemi sürecini o kadar hızlı şekilde aşacağız. Sıklıkla hangi aşıyı olalım sorusu geliyor. Şu an ülkemizde uygulanan iki aşı var. İkisi de Dünya Sağlık Örgütünce onaylanmış güvenli aşılardır. BioNTech aşısının yan etkisi olacağını düşünüp tereddüte kapılmasınlar. Pandeminin tek çözümü hızlı şekilde aşılama yapmaktır. Yan etkileri dedikodusuna itibar edilmesini istemiyoruz. Hiçbirinin bilimsel karşılığı yok. Zaten yan etkileri olsa bu aşılar getirtilip Türk halkına uygulanmaz. Nevşehir'de randevuya uyulmayan her vaka bizim için aşı zayiatına neden oluyor. Aşıya ulaşmayan birçok ülke varken Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet ve aşıyı halkımızın hizmetine sundu. Biz de halkımızın maksimum düzeyde yararlanmasını istiyoruz."

Ünlübay, son kısıtlamalarla beraber kentte vaka sayılarında düşüş yaşandığını ancak rehavete kapılmadan maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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