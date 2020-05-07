Nevşehir'de karantinadaki köy drone ile denetleniyor
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Nevşehir'de karantinadaki köy drone ile denetleniyor

Nevşehir'de karantinadaki köy drone ile denetleniyor
07.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:02

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kurugöl köyü, drone ile kontrol ediliyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kurugöl köyü, drone ile kontrol ediliyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 2 Mayıs'ta halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınan köyde, köylülerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadıkları havadan denetleniyor.

Acıgöl Kaymakamlığının talebiyle Karapınar Belediyesi'nin temin ettiği drone, köy üzerinde sık sık kontrol uçuşları yapıyor.

Drone ile yapılan denetimler, 16 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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