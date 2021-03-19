Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor
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Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor

19.03.2021 02:20 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:25

Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor Nevşehir'de il merkezinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de il merkezinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentte kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye kadar düşerken Nevşehir Belediyesi kent merkezinde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir'de yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor
Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor
Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor
Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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