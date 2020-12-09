Nevşehir'de direğe çarpan aracın sürücüsü öldü
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Nevşehir'de direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

09.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:32
Nevşehir'de direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

Nevşehir'de yol kenarındaki direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de yol kenarındaki direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'den Tatlarin beldesi yönüne seyreden Burak İ. yönetimindeki 50 BC 815 plakalı hafif ticari araç, Alacaşar köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burak İ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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