Nevşehir'de direğe çarpan aracın sürücüsü öldü
09.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:32
Nevşehir'de yol kenarındaki direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Nevşehir'de yol kenarındaki direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Nevşehir'den Tatlarin beldesi yönüne seyreden Burak İ. yönetimindeki 50 BC 815 plakalı hafif ticari araç, Alacaşar köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burak İ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can