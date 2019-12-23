Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü
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Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında Bekir B. (34) yanarak hayatını kaybetti.

23.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 01:10
Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında Bekir B. (34) yanarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı köyünde bulunan bağ evinde meydana geldi. Bekar olan Bekir B.'nin yaşadığı bağ evinde henüz belinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin içinde kalan Bekir B., yanarak hayatını kaybetti. Yangını görenlerin çabasına rağmen kurtarılamayan Bekir B.'nin cansız bedeni olay yerine gelen ekiplerince yapılan incelemenin ardından çıkartıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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