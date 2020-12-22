Nevşehir'de 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Nevşehir'de 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

22.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:59
Nevşehir'de 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından park halinde bulunan bir araç içerisinde yapılan aramada 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından park halinde bulunan bir araç içerisinde yapılan aramada 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Karasoku Mahallesi'nde bir otopark içerisinde bulunan park halindeki otomobilde yaptıkları aramada 100 adet kaçak cep telefonu ve 76 adet şarj aleti ele geçirildi. Şüpheliler E.Y. ve M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alpaslan Körükcü

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