Nevşehir Belediyespor'da 3 imza

Kırmızı Beyazlı ekip Pazarspor'dan Oktay Gümüş, Çaykur Rizespor'dan Muhammet Emin Balcılar ile Altındağ Belediye Spor'dan Tugay Yıldırım'ı renklerine kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, orta sahaya üç takviye daha yaptı. İlk olarak Sportif Direktörlük görevine Soner Şallı'yı getiren ve sonrasında Teknik Direktör Ergün Aytekin ile anlaşma sağlayan Kırmızı Beyazlı ekip Osmaniyespor'dan Alper Yener ve Ergun Cengiz'i kadrosuna katmıştı.

Nevşehir Belediyespor son olarak Nar tesislerinde düzenlenen törenle, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Gümüş, Çaykur Rizespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Emin Balcılar ve Altındağ Belediyespor'dan 24 yaşındaki Tugay Yildirim ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: Bültenler