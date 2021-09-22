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Nevşehir Belediyesi Yahya Yılmaz'ı unutmadı

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Nevşehir Belediyesi Yahya Yılmaz'ı unutmadı

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde yapılan parka geçtiğimiz aylarda vefat eden Nevşehir Eski Belediye Başkanlarından Yahya Yılmaz'ın ismi verildi.

NEVŞEHİR (Bültenler) - Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süre önce yapım çalışmalarına başlanılan 15 Temmuz Mahallesi 146. Sokak'taki park tamamlandı.

Yüzlerce çam ağacının bulunduğu ve içerisine çocuk oyun gruplarının yanı sıra spor aletlerinin yerleştirildiği parkta ayrıca birde basketbol sahası yapıldı.

Kent mobilyaları ile birlikte yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemi ile mahalle sakinlerinin ve çocukların hoşça vakit geçirebilecekleri nezih bir ortama dönüşen parka 1984-1989 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Yahya Yılmaz'ın ismi verildi.

Park için önümüzdeki günlerde Nevşehir Belediyesi tarafından açılış töreni düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda yine 15 Temmuz Mahallesi'nde yaptığı bir başka parka ise eski belediye başkanlarından Seyit Mehmet Akbay'ın ismini vermişti.

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Haber: Nevşehir Belediyesi Yahya Yılmaz'ı unutmadı - Haberler
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