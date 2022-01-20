Rasim Arı, belediye başkanlığından sonra AK Parti'den de istifa etti! Yeni durağı İYİ Parti olacak

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl önce Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakan Rasim Arı, dün de AK Parti'den istifa etti. İYİ Parti'ye geçeceği konuşulan Rasim Arı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olumsuz paylaşımlarını da silmesi dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra geçmiş döneme dair yolsuzluk itiraflarıyla gündeme gelen Rasim Arı, daha sonra sağlık nedenlerini gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. Arı, dün de AK Parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

ÇOK SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Daha önce sahte hesaplardan kendisi ve ailesi hakkında çeşitli iftiralar atan kişileri tespit ettiklerini ve 1 milyonluk tazminat davası açtıklarını belirten Rasim Arı, "Sakın ola benim bayramlık ağzımı açtırmayın. Benim bayramlık ağzımızı açtırırsanız, siz girecek delik ararsınız. Sizin gibi kahpece iftiralar da atmam. Siz nasıl insanlarsınız, Müslüman mısınız? İftiranın acısını ödeyeceksin. Şimdi tamamı birbirini satmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı.

"DİYALOG KURMA İMKANI KALMAMIŞTIR"

Dün de AK Parti üyeliğinden ayrıldığını açıklayan Rasim Arı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkanı kalmamıştır" satırlarına yer verdi.

İşte Rasim Arı'nın o açıklaması;

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