Netspeed çöktü mü, Netspeed hacklendi mi, siber saldırı mı yapıldı?

Netspeed çöktü mü, Netspeed hacklendi mi, siber saldırı mı yapıldı?
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İnternet servis sağlayıcısı Netspeed'in kullanıcıları, sosyal medya platformlarında sorunları dile getiriyor. Peki, Netspeed çöktü mü, Netspeed hacklendi mi?

Netspeed sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimize yönelik organize ve büyük çaplı bir siber saldırı ile karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi. Peki, Netspeed çöktü mü, Netspeed hacklendi mi, siber saldırı mı yapıldı?

NETSPEED ÇÖKTÜ MÜ?

Netspeed sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, siber saldırı ile karşı karşıya olduklarınıaçıkladı.

İşte açıklama:

Duyuru : Siber Saldırı Hakkında Bilgilendirme Netspeed olarak her gün çeşitli siber tehditlerle mücadele ediyoruz. Ancak bu kez, sistemlerimize yönelik organize ve büyük çaplı bir siber saldırı ile karşı karşıyayız. Bu olağanüstü durum, yalnızca internet erişimi ve sistem performansında geçici yavaşlamalara neden olmakta olup, müşteri verileriniz tamamen güvendedir. Alanında uzman teknik ekiplerimiz, saldırının etkilerini en aza indirmek ve hizmetlerimizi en kısa sürede normale döndürmek için aralıksız çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Netspeed çöktü mü, Netspeed hacklendi mi, siber saldırı mı yapıldı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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