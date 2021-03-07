Netflix'in, Türkiye'deki abone sayısı 4 milyona dayandı

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Amerikan medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix, Türkiye'deki abone sayısını açıkladı. Türkiye'de rakipleri arasında lider konumunda olan platformun abone sayısı, 3 buçuk milyonu geçti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Dijital Dünya Çalıştayı" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Netflix, BluTV ve BeIN Medya gibi şirketler de katıldı.

NET SAYI ETKİNLİKTE AÇIKLANDI

Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Netflix için Türkiye özelinde bilgiler sundu. Türkiye'nin dijital platformlar arasında lider konumda olduğunu vurgulayan Mavili, abone sayılarının 3 buçuk milyonu geçtiğini kaydetti.

RAKAM AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA

Aralık 2020'de abone sayılarını 3 milyondan fazla olarak açıklayan platform, Pelin Mavili'nin bugün açıkladığı bilgilerle net rakamları sunmuş oldu. Ancak 4 kişilik plan da tek kişilik plan da tek bir üyelik olarak kabul eden Netflix'in daha fazla kişi tarafından kullanıldığı biliniyor.