Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor

Popüler dijital içerik platformu Netflix'in televizyon uygulamasına kullanıcılar tarafından erişilemiyor. Şirket tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda nostaljik bir "yayın sonu" görüntüsü yayınlandı.

KULLANICILAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Netflix'in televizyon uygulamasına ulaşamayan pek çok kullanıcı, söz konusu paylaşımın altında toplanarak erişim kesintisinin sebebini sordu.

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