Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Teknoloji
Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor. Konuyla ilgili Netflix'den açıklama yapılmazken platformun Instagram hesabından "yayın sonu görüntüsü" yayınlandı. Bu paylaşımın ardından kullanıcılar Netflix'in sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu.
Popüler dijital içerik platformu Netflix'in televizyon uygulamasına kullanıcılar tarafından erişilemiyor. Şirket tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda nostaljik bir "yayın sonu" görüntüsü yayınlandı.
KULLANICILAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Netflix'in televizyon uygulamasına ulaşamayan pek çok kullanıcı, söz konusu paylaşımın altında toplanarak erişim kesintisinin sebebini sordu.
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