Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Teknoloji

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor. Konuyla ilgili Netflix'den açıklama yapılmazken platformun Instagram hesabından "yayın sonu görüntüsü" yayınlandı. Bu paylaşımın ardından kullanıcılar Netflix'in sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu.

Popüler dijital içerik platformu Netflix'in televizyon uygulamasına kullanıcılar tarafından erişilemiyor. Şirket tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda nostaljik bir "yayın sonu" görüntüsü yayınlandı.

Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor

KULLANICILAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Netflix'in televizyon uygulamasına ulaşamayan pek çok kullanıcı, söz konusu paylaşımın altında toplanarak erişim kesintisinin sebebini sordu.

Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor

Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Seda Sayan Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Salih Uçan Mesut Özil Umut Meraş Valentin Rosier Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 22:58:40. #1.17#