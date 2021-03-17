Netflix'in DOTA 2 tanıtım çalışmaları hız kesmiyor
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Netflix'in DOTA 2 tanıtım çalışmaları hız kesmiyor

17.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:48
Netflix'in DOTA 2 tanıtım çalışmaları hız kesmiyor

Netflix'in DOTA 2 tanıtım organizasyonları, geçen günlerde paylaşılan ve oyunun geçmişini konu alan yenilikler ile devam ediyor. Oyun dünyasına 18 yıl önce bir Warcraft 3 modu ile başlayan Defense of The Ancients (DOTA), gün geçtikçe süratle gelişerek bugunkü en popüler çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası ve espor oyunlarından biri konumuna gelmiş durumda.

Gün geçtikçe ününe ün katan DOTA'nın haklarını satın alan Valve, 2013 senesinde DOTA 2 isminde yeni bir oyunu oyunseverler ile buluşturdu. O günden bugüne ününü hala koruyan ve halen daha ünlünen DOTA 2'nin çizgi roman ve kitap gibi ürünleride reklam olarak ürünleri sevenlerle buluştu. En son geçtiğimiz haftada duyurulduğu gibi DOTA 2'nin bir Netflix anime adaptasyonu da çıkacak.

DOTA'NIN NETFLIX ANİME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bu DOTA 2'nin bu kadar büyük bir organizasyonda reklam da yer alışı olacak. Netflix ise serinin reklamlarına büyük önem veriyor. Geçen günlerde yeni oyuncular veya oyunu ilk kez deneyimleyecekler için tasarlanan DOTA 2 hikayesinin bir özet videosu tasarlandı. Videoda DOTA 2 toplulukları tarafından ses getiren isimlerle çalışıldı. Jake "SirActionSlacks" Kanner ve Owen "ODPixel" Davies'in yanı sıra videoda Jorien "Sheever" can der Heijden de yerlerini aldı.

Netflix'in muhtemelen animenin hikayesinin daha da iyi kavranması için tanıtım videosu izleyiciler tarafından oldukça olumlu geri dönüşler aldı.

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