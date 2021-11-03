Netflix Games tüm dünyada kullanıma sunuldu

Netflix, geçtiğimiz aylarda belirli Avrupa pazarlarında Netflix kullanıcılarına özel sunduğu 5 oyun ile birlikte Netflix Games hizmetini Salı günü itibariyle tüm dünyaya kullanıma sundu.

Şirket, İspanya, İtalya ve Polonya'da test aşamasını başlattığı Netflix uygulamasının içerisindeki Games kategorisini tüm dünyada Android destekleyen cihazlar için başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Netflix, daha önce Zynga ve EA Mobile firmalarında çalışan Mike Verdu'yu bünyesine kattığını açıklamıştı. Şirketin Oyun Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Verdu, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Fiziksel oyunlardan, akıl oyunlarına ve hatta Squid Game yani kalamar oyunlarına kadar tüm oyunları seviyoruz. Belki de en çok üyelerimizin hayatına eğlence katmayı seviyoruz. İşte bu nedenle dünyaya Netflix oyunlarını sunma yolunda ilk adımımızı attığımız için çok heyecanlıyız. Bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki üyelerimiz bu beş mobil oyunu oynayabilecekler.

Netflix kullanıcıları Netflix Games hizmetini kullanabilmeleri için ek ücret ödemek zorunda kalmadan veya uygulama içi satın alma veya reklam olmadan kullanabilecekler. Sürümün bir parçası olarak, Netflix'in dizi kataloğuna bağlı olmayan oyunların yanı sıra iki Stranger Things oyunu ve üç adet de bağımsız oyun bulunmaktadır. Ayrıca Netflix Games kütüphanesinde bulunan bazı oyunları indirerek çevrimdışı olarak da oynayabileceksiniz.

NETFLIX GAMES KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN OYUNLAR

Stranger Things 3

Stranger Things 1984

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter Up

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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