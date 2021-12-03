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Netflix Games'in yeni oyunları mobil cihazlarda yayınlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Netflix Games'in yeni oyunları mobil cihazlarda yayınlandı

Netflix Games kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Netflix Games, android cihazlara özel 3 adet yeni oyun yayınladı.

Netflix, oyunlar kategorisini hobi olarak başladı, ancak şirketin son zamanlarda oldukça ciddiye aldığı gözüküyor. Netflix Games geçen ay dünya çapında başlatıldığından beri kütüphaneye birkaç oyunekledi. Bugünkü güncelleme ile Google Play Store'a özel Netflix abonelerinin denemesi için üç adet oyun daha ekledi.

Şimdiye kadar kütüphaneye eklenen oyunların çoğunda olduğu gibi, bu oyunlar da gündelik pazara büyük ölçüde dayanmaktadır. Netflix Games'in kütüphanesine eklenen yeni oyunlar Dominoes Cafe, Knittens ve Wonderputt Forever oldu.

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Netflix oyun programını sadece bir ay önce müşterilere açtı, ancak şimdiden birkaç oyun ekledi. Geçtiğimiz günlerde de Gameloft'un ralli oyunu ve bowling oyunu da eklemişti.

Eklenen üç oyun da reklamsız ve uygulama içi satın alımlar olmadan sunulur ve insanların içlerinde buldukları cazibelerden herhangi birini kaldırmadan gündleik mobil oyunların en sinir bozucu unsurlarını etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Netflix Games'in yeni oyunları mobil cihazlarda yayınlandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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