Netflix-Bir Başkadır dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Bir Başkadır fragman izle!

Yönetmen ve Senarist Berkun Oya'nın yeni dizisi Bir Başkadır dev kadrosu ve alışık olmadığımız hikayesinden ipuçları ile 12 Kasım'da izleyici ile buluşacak. Netflix-Bir Başkadır dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Netflix'in Türk dizileri arasında yerini alan Bir Başkadır'ın fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Öykü Karayel'in başrol oynadığı Bir Başkadır dizisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yönetmen ve senarist Berkun Oya'nın imzasını taşıyan dizinin konusu nedir? Ne zaman yayınlanacak?

BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.

Berkun Oya imzası taşımasının yanında oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Bir Başkadır adlı mini Netflix dizisi ilgi çekeceğe benziyor.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstlenmektedir.8 bölümden oluşan mini dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

BİR BAŞKADIR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Berkun Oya imzası taşıyan Bir Başkadır dizisi 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.



