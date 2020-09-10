Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi
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Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi

Netflix'te yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsur'un yer aldığı Atiye dizisi, bugün başlıyor. Kendi yapımı olan dizileri cuma günü yayınlamayı tercih eden Netflix, Beren Saat'in uğurlu günü olduğu için diziyi perşembe günü yayınlamaya karar verdi.

10.09.2020 08:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:53

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur'u buluşturan Atiye dizisinin ikinci sezonunun tüm bölümleri, 10 Eylül Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak. Takipçileri tarafından merakla beklen dizi, Netflix'in diğer orijinal yapımlarının aksine cuma günü değil, perşembe günü yayınlanacak.

BEREN'İN TALEBİNİ KIRMADILAR

Türkiye'de izleyici tarafından büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu dahil olmak üzere, son dört projesi de perşembe günü yayınlanan Beren Saat, iddiaya göre bu konuda bir 'toteminin olduğunu' söyledi. Netflix de Saat'in bu talebine olumlu karşılık vererek dizinin ikinci sezon bölümlerini cuma değil, perşembe günü yayınlama kararı aldı.

Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi

DİZİLERİ CUMA GÜNÜ YAYINLIYOR

Platformda yayınlanan yabancı orijinal içeriklerin yanında, Türkçe içerikler ve yapımlar da cuma günü yayına veriliyor. Netflix'in Türkçe dizilerinden Aşk 101, 24 Nisan 2020, Hakan Muhafız da 14 Aralık 2018 tarihinde olmak üzere ilk kez cuma günü yayınlanmıştı.

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Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi
Haber Yorumları (4)
BLACK LİVES MATTER: Nedendir bilmiyorum turk dizilerk ve filmleri hic ilgimi cekmiyor ??
Cevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
TAVSİYE: Şahsiyet''i izleyin
1 Yayından Kaldır
TOPAL PENGUEN: al benden de o kadar.
5 Yayından Kaldır
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500
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