Netflix Avrupa'da internetin çökmesini önlemek için 30 gün boyunca hızını düşürecek Netflix'in patronu Reed Hastings koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa genelinde internetin çökmesini engellemek amacıyla 30 gün boyunca internet hızını düşüreceğini açıkladı.

Netflix'in patronu Reed Hastings koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa genelinde internetin çökmesini engellemek amacıyla 30 gün boyunca internet hızını düşüreceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada Hastings, "Üyelerimize kaliteli hizmet sunmaya devam ederek bunun Avrupa genelinde internet trafiğini yüzde 25 oranında düşüreceğini ümit ediyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle