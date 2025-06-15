Netanyahu öldü mü?

Netanyahu öldü mü?
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İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları devam ederken Netanyahu'nun Kayserya'daki konutu hedef alındı. Peki, Netanyahu öldü mü?

İran ve İsrail arasındaki saldırılar şiddetlenirken, Tahran, İsrail'de kritik noktaları devam ediyor. O noktalardan birisi de Netanyahu'nun konutu oldu. Peki, Netanyahu öldü mü?

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İsrail medyası İran bombardımanının, Hadera'daki elektrik santralini ve Netanyahu'nun Kayserya'daki konutunu hedef aldığını duyurdu. Saldırının boyutuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İRAN İSRAİL'E 50 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

İsrail ordusu, İran'dan 50 balistik füze ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi. Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu bildirildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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