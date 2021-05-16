41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 41'i çocuk 145 Filistinlinin katledildiği saldırıların devam edeceğini belirtti. Dün vurulan 13 katlı medya binasının Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia eden Netanyahu, ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için de "özel özen" gösterdiğini öne sürdü.

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yaptığı basın açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MEDYA BİNASINI DİRENİŞ GRUPLARI KULLANIYOR"

İsrail'e verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Netanyahu, Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binanın Hamas ve diğer Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia etti.

"OPERASYON GEREKLİ OLDUĞU SÜRECE DEVAM EDECEK"

Ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için "özel özen" gösterdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek" diye konuştu.

145 FİLİSTİNLİ SALDIRILARDA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek
Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı
Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı
Son Dakika: Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı
Son Dakika: Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lale Karabıyık Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Kenan Doğulu Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Burak Yılmaz Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 08:03:24. #1.15#

title