Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisinden ayrıldığı iddası
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Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisinden ayrıldığı iddası

Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisinden ayrıldığı iddası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 109. bölümünde ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Cavadzade iddiaları doğruladı.

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin diziye veda edeceği haberleri gündeme gelmişti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cansu; Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yapmıştı. Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti. Dizide ölen kişinin ise Nesrin Cavadzade'nin rolünü üstlendiği Şahika olduğu ortaya çıktı.

İDDİALARI DOĞRULADI

Ayrılık haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nesrin Cavadzade, iddiaları doğruladı. Sevilen dizide Şahika karakterini canlandıran Cavadzade 109. bölümden itibaren dizide yer almayacak.

Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisinden ayrıldığı iddası
YANLIŞDOĞRU
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Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 109. bölümünde ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Cavadzade iddiaları doğruladı.

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