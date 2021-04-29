Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisinden ayrıldığı iddası

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 109. bölümünde ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Cavadzade iddiaları doğruladı.

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin diziye veda edeceği haberleri gündeme gelmişti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cansu; Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yapmıştı. Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti. Dizide ölen kişinin ise Nesrin Cavadzade'nin rolünü üstlendiği Şahika olduğu ortaya çıktı.

İDDİALARI DOĞRULADI

Ayrılık haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nesrin Cavadzade, iddiaları doğruladı. Sevilen dizide Şahika karakterini canlandıran Cavadzade 109. bölümden itibaren dizide yer almayacak.