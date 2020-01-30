30.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:39

Yer aldığı yapımlar ve oyunculuğu ile ilgi odağı olan Azeri asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı organizasyonlardaki kıyafet seçimleri ve dikkat çekici açıklamalarıyla magazin gündemine geliyor. Son olarak katıldığı galada dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade hakkında Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli gibi sorular soruldu.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade Doğum Tarihi: 30 Temmuz 1982

Nesrin Cavadzade Kaç Yaşında: 37 yaşında

Nesrin Cavadzade Nereli: Bakü, Azerbaycan

Nesrin Cavadzade Tam Adı: Nesrin Javadzadeh

Nesrin Cavadzade Ebeveynler: Feride Cavadzade

Nesrin Cavadzade Eğitim: Marmara Üniversitesi

Nesrin Cavadzade Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

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