Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika Ekinci karakteri öldü mü? Yasak Elma Şahika diziden neden çıkıyor?
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Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika Ekinci karakteri öldü mü? Yasak Elma Şahika diziden neden çıkıyor?

01.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:58
Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika Ekinci karakteri öldü mü? Yasak Elma Şahika diziden neden çıkıyor?

Yasak Elma'da yeni sezonla başlayan ayrılık rüzgarları seyirciyi merakta bırakıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizide sürpriz ayrılık yaşandı. Bu kapsamda Yasak Elma izleyicileri Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor? sorularının cevaplarını merak etti.

Yasak Elma dizisi her Pazartesi FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade neden Yasak Elma'dan ayrılıyor?

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

Yeni sezona iddialı başlayan Yasak Elma dizisinden ayrılıklar yaşanmaya başlandı. İlk olarak Talat Bulut, Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan diziden ayrıldı. Henüz Şahika karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLÜYOR MU?

Dizinin yayınlanan 96. yeni bölüm fragmanında, Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenen Şahika'nın, önce bayıldığı ardından ise öldüğü söylendi. Hasan Ali'nin yardımcılarından ölen Şahika'dan kurtulmaları için yardım istediği görülen fragman sonrası sosyal medyada ortalık karıştı. Nesrin Cavadzade'nin gerçekten diziden ayrılıp ayrılmadığı sorularını akla getiren fragmandaki ölüm olayının, 1 Şubat akşamı (bu akşam) yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor.

Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika Ekinci karakteri öldü mü? Yasak Elma Şahika diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor?

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Nesrin Cavadzade'nin 'Bir Başkadır' dizisindeki rolü gereği bir sahnede, televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesi yapımcı Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti. Fatih Aksoy'ın tepki göstermesiyle birlikte Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Ayrılık kararının Cevadzade'nin yakın dostları Eda Ece ve Şevval Sam araya girmesiyle ertelendiği konuşulmuştu. Ancak yayınlanan son fragman ile akıllara yeniden diziden ayrılacağı sorularını getirdi.

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