Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Cavadzade, "Erkek dediğin maymundan hallice olur" ifadelerini kullandı.

06.09.2019 15:59
Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, çekimlerin bitişini Beykoz'daki bir mekanda partiyle kutladı. Filmde rol alan Nesrin Cavadzade çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"ERKEK DEDİĞİN MAYMUNDAN HALLİCE OLUR"

Filmin partisinde özel hayatıyla ilgili sorulan soruları cevaplayan güzel oyuncu, "Çirkin erkek seviyorum, yakışıklılar beni korkutuyor" diye başladığı açıklamasını ilginç bir ifadeyle sonlandırdı. Cavadzade, "Anneannem, 'Erkek dediğin maymundan hallice olur' derdi" dedi.

GECEYE GEÇ KALDI

Nesrin Cavadzade, basın toplantısı ile başlayacak olan partiye geç kalınca filmde rol alan usta oyucu Zuhal Olcay, tepkisini geceden erken ayrılarak gösterdi.

Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur
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YORUMLAR (10)

  • EZER:
    Tamamen dikkat çekmek için söylenmiş birde genelde paralı zenginler o tip oluyor ya onlarla görülürse ben böyle seviyodum dicek. Sonra dayağı yedilermi öyle maymunlardan akılları başlarına gelir.
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  • OBJEKTİF:
    Lafı nereye çeksen oraya gider de genel anlama baktığımızda çirkin biri için, maymun gibi denir. Eh hanımefendi lutfetmiş Maymundan halice demiş. Drawin le akrabalıkları var sanırım. . . Babası da bir erkek istese de istemese de. . . Yani bir insan babası için eh işte maymundan biraz daha iyi der mi. . . Sende onun yavrususun. . . Bence olay böle değil tabi ''Maksadını aşan bir tabir olmuş'' derhal özür dilemeli ve Cahilliğine vermeliyiz. Eskilerin her dediğini biz şimdi burda söylesek; sana FALLİK derdi
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