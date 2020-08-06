Bir erkekle öpüşme pozuna paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
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Bir erkekle öpüşme pozuna paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam

Nesrin Cavadzade önceki gün Nişantaşı'nda alışverişteydi.

Bir erkekle öpüşme pozuna paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
06.08.2020 08:34 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:16

Nesrin Cavadzade önceki gün Nişantaşı'nda alışverişteydi. Bir mağazadan terlik alan oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde Serhat Şengül'le dudak dudağa olduğu bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan Cavadzade, "Yeni bir aşk mı" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İbrahim Tatlıses'in 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim' dediği gibi, ben de diyorum ki 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş. Paylaştığım fotoğraftaki arkadaş ise benim yüzyıllık kankam. Yanağı tutturamadık fotoğrafta. Yanakla dudak arasında bir şey çıktı."

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