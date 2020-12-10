Neslihan Yeldan: Tasarımlarım güçlü kadınlara
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Neslihan Yeldan: Tasarımlarım güçlü kadınlara

10.12.2020 08:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:43
Neslihan Yeldan: Tasarımlarım güçlü kadınlara

Yeldan, yeni giyim markasının fotoğraf çekimini yaptıklarını söyledi: "Markamın logosundaki tacı, kraliçe gibi hisseden kadınlar için tasarladık.

Yeldan, yeni giyim markasının fotoğraf çekimini yaptıklarını söyledi: "Markamın logosundaki tacı, kraliçe gibi hisseden kadınlar için tasarladık. Çalışan, didinen, çocuk bakan, ev işi yapan, yaratan, hayata sevdiklerine ve kendine güzel bakan hemcinslerim için... Bütün güçlü kadınlar ve içlerindeki kraliçelere bu marka." Oyuncu, takipçilerinin tarzını sevdiği için markasını oluşturmaya cesaret ettiğini dile getirdi: "Bu marka aslında 17 yaşımdan beri hayalimdi."

Kaynak: Hürriyet

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