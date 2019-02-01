Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hamilelik testi için gittiği hastaneden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) önce hafif ticari araç ardından otomobil çarptı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEDEN ÇIKAN GENÇ KADINA 2 ARAÇ ÇARPTI

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Aydın- İzmir yolunun Işıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve kontrol için özel hastaneye giden Neslihan Dere, hamile olmadığını öğrenince evine dönmek üzere yola çıktı. Dere'ye yolun karşısına geçmeye çalışırken, İzmir yönünden Efeler'e giden Furkan B. yönetimindeki 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Dere'ye, bu kez ters yönden gelen Ahmet B. yönetimindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil çarpıp üzerinden geçti.

GENÇ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dere, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dere, hayatını kaybetti.

Sürücüleri gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA