Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında bomba iddia

Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai'ye giden oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, güzelliği ve zarafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geceye Burak Sanuk styling'i ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile bakışların odak noktası oldu.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme gibi düştü.

BOŞANACAKLAR MI?

Gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Onur Akay, Kadir Doğulu'nun ' Aşkın Tarifi' dizisideki rol arkadaşı Serra Arıtürk'le yakınlaştığını iddia etti.

Akay açıklamasında "Neslihan, sıkıntılı dönemler yaşıyormuş. Neslihan, Dubai'de üzgünmüş. Çiftin boşanacağı konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi yalnızca 13 bölüm sürmüştü.

SAMİMİ POZLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri uzun süre konuşulmuştu.

Bu iddialar sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

Bu iddialar devam ederken Doğulu eşinin bir fotoğrafını paylaşarak "Yetenekli ve güzel sevdiğim" yorumunda bulundu.