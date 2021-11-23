Neslihan Acar kimdir? Neslihan Acar hayatı ve biyografisi! Neslihan Acar kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Neslihan Acar merak konusu oldu. İşte Neslihan Acar hakkında merak edilen Neslihan Acar kimdir, Neslihan Acar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NESLİHAN ACAR KİMDİR?

Neslihan Acar (d. 14 Şubat 1969, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Doğum tarihi: 14 Şubat 1969

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli:İstanbul

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. Çasod üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmışlardır. Bir çocuk annesidir.

Filmografisi

• Maraşlı - 2021

• Kapan - 2019

• Bizim Semtin Çocukları - 2018

• O Hayat Benim - 2014

• Sürgün Hayatlar - 2008

• Davetsiz Misafir - 2005

• Fırtına Hayatlar - 2004

• Dudaktan Kalbe - 2004

• Umutların Ötesi - 2003

• Hayat Bilgisi - 2003

• Dava/ Doz - 2001

• Hain Geceler - 1998

• Acı Günler - 1997

• Çıkmaz Yol - 1996

• Kış Düşleri - 1993

• Öldüren Miras - 1993

• Tetikçi Kemal-1993

• Bizim Mahalle - 1993

• Mahallenin Muhtarları - 1992

• İki Günlük Hürriyet - 1989

• Yasak İlişki - 1988

• Bebek Yüzlü - 1988

• Kumar (2) - 1988

• Babam ve Ben - 1988

• Her şey Güzeldi - 1988

• Küçük Fahişe - 1988

• Canım Oğlum - 1988

• Kıbrıs'ta Vuruşanlar - 1988

• Allah Allah - 1987

• Benim Olsaydın - 1987

• Benim İçin Ağlama - 1987

• Ne Fayda - 1987

• Sızı - 1987

• Kızımın Kanı - 1987

• Düş Yakamdan Osman - 1987

• Bekçi - 1986

• Aşkın Kanunu Yoktur - 1986

• Sevgi Çıkmazı - 1986

• Acı Lokma - 1986

• Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

• Dayak Cennetten Çıkma - 1986

• Elmayı Kim Isırdı - 1986

• Sultanoğlu - 1986

• Mavi Mavi - 1985

• Sevmek - 1985

• Beyaz Ölüm - 1983

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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