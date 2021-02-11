Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi
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Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi

11.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:53
Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi

TÜRKİYE'de nesli tükenen yaban hayvanlarından 'Saz Kedisi', Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görüntülendi.

TÜRKİYE'de nesli tükenen yaban hayvanlarından 'Saz Kedisi',  Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görüntülendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Böylece, deltanın saz kedisinin yaşam alanı olduğu kanıtlandı" dedi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görev yapan koruma ekibi, dün akşam yürüttükleri kontrol faaliyeti sırasında çalıların arasında bir yaban hayvanı olduğunu fark etti. Cep telefonuyla görüntülenen hayvanın nesli tükenmekte olan saz kedisi olduğu tespit edildi. Latince adı 'Felis Chaus' olan saz kedisi, 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün yaşadığı Milli Park'ta kayıt altına alındı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Saz kedisi daha önce 2017 yılında Bafa Gölü kıyısında da görülmüştü. Kurbağa, balık, fare, su yılanı ve kuşlarla beslenen bu nadir canlıya, birbirine çok yakın sulak alanlarda rastlanması bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Büyük Menderes Deltası'nın da saz kedisinin yaşam alanı olduğu kanıtlandı" diye konuştu.

Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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