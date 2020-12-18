Nergis Kumbasar: Mehmet Ali Erbil HES kodu istiyor!
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Nergis Kumbasar: Mehmet Ali Erbil HES kodu istiyor!

18.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:17
Nergis Kumbasar: Mehmet Ali Erbil HES kodu istiyor!

Nergis Kumbasar Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Nergis Kumbasar Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili soru sorulunca Nergis Kumbasar; "HES kodu olmadan eve alınmıyoruz" dedi.

Test yaptırmadan ziyaretçi kabul edilmediğini söyleyen Kumbasar, kızları Yasmin Erbil'in de fırsat buldukça babasını ziyaret ettiğini belirtti.Kumbasar açıklamasında "O bizi kabul etse bile biz test yapmadan gitmeyiz" dedi.

Yasmin Erbil ve annesi, Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etmeden önce koronavirüs testlerini yaptırarak sonuca göre hareket ediyor. (Uçankuş)

Kaynak: Hürriyet

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