Nemrut Dağı, tam kapanma sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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Nemrut Dağı, tam kapanma sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu sezona sönük başladıklarını, yasaklamaların kısmen kalkmasının ardından binlerce ziyaretçinin bölgeye geldiğini anlattı.

Nemrut Dağı'nın çok güzel ve büyüleyici bir yer olduğunu vurgulayan Mente, bu yıl turizm sezonundan çok ümitli olduklarını kaydetti.

İstanbul'dan Nemrut Dağı'nı ziyarete gelen Derviş Yıldırım, "Daha önce birkaç defa geldim. Bu yıl ailemle de birlikte gelerek buraya çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Devasa heykelleri görmeye Kayseri'den geldiklerini aktaran Yasin ve Fatma Al çiftçi ise ilk defa bu kadar yüksek ve güzel bir ortamda bulunduklarını, çıkarken biraz zorlandıklarını fakat zirvede tüm yorgunluklarını unuttuklarını belirtti.

Nemrut Dağı, tam kapanma sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Nemrut Dağı, tam kapanma sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Nemrut Dağı, tam kapanma sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Nemrut Dağı, tam kapanma sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Nemrut Dağı, tam kapanma sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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