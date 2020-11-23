Nemrut Dağı'na sezonun ilk karı düştü
23.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:25
Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na sezonun ilk karı düştü.
Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na sezonun ilk karı düştü.
UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan 2206 metre rakımlı Nemrut Dağı, sezonun ilk karının yağmasıyla beyaz gelinliği giydi. Zirvede devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, önceki gün yağan kar ile beyaza büründü.
Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Nemrut Dağı'na gelen turistler kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı sonrası zirvede yoğun sis hakim olurken, zirvede hava sıcaklığının gece eksi dereye düştüğü ifade edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı