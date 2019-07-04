Nemanja Andusic, Trabzonspor'un 131 yabancısı oldu

Trabzonspor'un yeni transferi Nemanja Andusic, bordo-mavililerin kulüp tarihindeki 131. yabancı oyuncusu oldu. Trabzonspor, 52 yıllık tarihinde 131 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavililer, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırarak gerçekleştirmişti. Yeni transfer Bosna Hersekli futbolcu Andusic, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de yedinci yabancı transferi oldu. Bordo-mavili yönetim, daha önce Vahid Amir, Majid Hossein, Zargo Toure, Anthony Nwakaeme, Ekunban'nı ve John Obi transfer etmişti.

BREZİLYALILAR İLK SIRADA Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika'dan 8, Polonya ve Slovakya'dan 7'şer, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Bosna Hersek'ten 5 oyuncu renklerine bağladı. Bordo-mavililer; Ukrayna, Arjantin ve Çekya'dan 4'er, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Senegal, Kolombiya'dan 3'er, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Karadağ, Güney Kore ve İran'dan 2'şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo'dan da 1'er futbolcu transfer etti.

GÜNCEL KADRODA YABANCI SAYISI 11 OLDU Trabzonspor'un Nemanja Andusic transferiyle takımdaki yabancı sayısını da 11 oldu. Arjantin'den Sosa, Senegal'den Zargo Toure, Gana'dan Ekuban, Nijerya'dan Onazi, John Obi ve Anthony Nwakaeme, Portekiz'den Pereira, Çekya'dan Novak, İran'dan Vahid Amiri ve Hosseini bordo-mavili takımın bünyesinde yer alan yabancı isimler oldu. Kulüp ayrıca Amiri ve Toure'nin kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA