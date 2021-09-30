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Nejat İşler: Hayatım bir sırt çantasına sığdı!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Nejat İşler: Hayatım bir sırt çantasına sığdı!

Ünlü oyuncular Nejat İşler ve Erkan Can, YouTube programı "Loş Sohbet"te Caner Özyurtlu'nun konuğu oldu.

Ünlü oyuncular Nejat İşler ve Erkan Can, YouTube programı "Loş Sohbet"te Caner Özyurtlu'nun konuğu oldu.

İşler, "Maddi anlamda güvence altında mısın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çalışırsam evet. İki yeğenim var. Ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurtdışına seyahate gidiyorum, o kadar."

Uzun süre Bodrum'da yaşayan oyuncu, oradaki evini kapatıp İstanbul'da bir otele yerleştiğini de açıkladı:

Başımı belaya sokmak istiyorum

Nejat İşler, yönetmenlik yapma fikrine nasıl baktığı sorulunca şöyle konuştu: "Her şeyin bir zamanı var. Ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi şimdi 'olabilir' diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık. Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim."

Nejat'a hak veriyorum

Erkan Can, Nejat İşler'in minimal yaşam tarzını doğru bulduğunu söyledi: "Hak veriyorum. Hep alıyoruz. Gardıroba bakıyorum, giymediğim o kadar çok şey almışız ki. Almıyorum artık. Aldıklarımın da çoğunu vereceğim sağa sola."

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