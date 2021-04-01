Nejat Altıntaş kimdir? DR. Nejat Altıntaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doç. Dr. Nejat Altıntaş Ankara'da bulunan Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Çağla İle Yeni Bir Gün'e konuk olan Nejat Altıntaş kimdir? diye merak ediliyor. Peki Nejat Altıntaş kimdir, kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Doç. Dr. Nejat Altıntaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...