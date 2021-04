Nejat Altıntaş kimdir? DR. Nejat Altıntaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doç. Dr. Nejat Altıntaş Ankara'da bulunan Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Çağla İle Yeni Bir Gün'e konuk olan Nejat Altıntaş kimdir? diye merak ediliyor. Peki Nejat Altıntaş kimdir, kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Doç. Dr. Nejat Altıntaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NEJAT ALTINTAŞ KİMDİR?

Doç. Dr. Nejat Altıntaş Ankara'da bulunan Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisas yaptı. Sağlık Bakanlığına bağlı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Doç. Dr. Nejat Altıntaş Ankara'da bulunan Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Çamsun'da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Tip Fakultesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında görev yaptı.Samsun'da görev yaparken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin Tıp sınavları olan USMLE sınavlarından Step1, Step2 ve Step 3 sınavlarının her üçünü ve ingilizce TOEFL sınavını başarıyla geçerek Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniğinde research asistanı olarak American Thorasic Society başkanı Prof.Dr. Atul Malhotra'nın yanında çalıştı.Daha sonrasında Pittsburgh Universitesi Uyku kliniğine gelerek Post-doctoral fellowship programını, American Academia of Sleep Medicine Başkanı Prof.Dr. Patrick Strollo'nun yanında yaptı.2015 yılında Holllanda'da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçerek "European Diploma in Respiratory Medicine"diplomasını almaya hak kazandı.Türkiyeye döndükten sonra Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına başladı. 2016 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçti.2017 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçerek Göğüs Hastalıkları Doçenti ünvanını aldı.Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır. Journal of Turkish Sleep Medicine dergisinin Editör yardımcılığı görevini yürütmektedir. Torakd Derneği Uyku çalışma Gurubu sekreteridir