Nehirden bir anda fırladı, balıklar bile kaçacak yer aradı! Timsahın, adamı yediği korkunç anlar
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Endonezya'da nehirde banyo yapan 51 yaşındaki adam, bir anda ortaya çıkan timsahın saldırısına uğradı. Adamın arkadaşları timsahı korkutmaya çalışsa da bundan başarılı olamadılar. Timsah, adamı saniyeler içerisinde öldürüp, midesine indirdi.
Endonezya'da korkunç bir olay geldi. Sürekli nehirde banyo yapan adam bu sefer ürküten bir saldırıyla karşı karşıya geldi. Bölge sakinlerinin timsah olduğunu bildiği nehre her şeye rağmen girmeyi göze alan adam, üzerini yıkadığı sırada timsahın hedefi oldu.
ARKADAŞLARI ÇABALASA DA YETERLİ OLMADI
Timsahın, arkadaşlarını yediğini gören çevredekiler hemen nehre koştu. Bölgedekiler her ne kadar timsahı korkutmaya çalışsa da bu çabalarında yeterli olamadılar ve timsah saniyeler içerisinde adamı midesine indirdi.
ADAMIN PARÇALARI DAHİ BULUNAMADI
Köy muhtarı Mahmuda'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda ne timsahı ne de adamın cansız bedenini bulamadı. Şimdi her yerde saldırgan timsah aranıyor.