Nehirden bir anda fırladı, balıklar bile kaçacak yer aradı! Timsahın, adamı yediği korkunç anlar

Endonezya'da korkunç bir olay geldi. Sürekli nehirde banyo yapan adam bu sefer ürküten bir saldırıyla karşı karşıya geldi. Bölge sakinlerinin timsah olduğunu bildiği nehre her şeye rağmen girmeyi göze alan adam, üzerini yıkadığı sırada timsahın hedefi oldu.

ARKADAŞLARI ÇABALASA DA YETERLİ OLMADI

Timsahın, arkadaşlarını yediğini gören çevredekiler hemen nehre koştu. Bölgedekiler her ne kadar timsahı korkutmaya çalışsa da bu çabalarında yeterli olamadılar ve timsah saniyeler içerisinde adamı midesine indirdi.

ADAMIN PARÇALARI DAHİ BULUNAMADI

Köy muhtarı Mahmuda'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda ne timsahı ne de adamın cansız bedenini bulamadı. Şimdi her yerde saldırgan timsah aranıyor.